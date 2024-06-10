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04:23, 10 июня 2024Экономика

«Вкусно — и точка» назвала два условия для открытия ресторана в Крыму

«Вкусно — и точка» может открыться в Крыму, когда там будет безопасно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» допускает открытие ресторана в Крыму. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

Однако для этого необходимо выполнение двух условий: безопасность гостей и бесперебойность поставок, уточнил он. «Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», — указал Пароев.

На данный момент, по его словам, открытие ресторана на территории полуострова невозможно.

Ранее «Вкусно — и точка» передумала открывать свои рестораны в Абхазии. Такое решение было принято во избежание конфликта, поскольку сейчас Абхазия считается частью Грузии, где действует McDonald's.

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      Марина Совина
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