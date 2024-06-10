Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 10 июня 2024Россия

Власти объяснили раздевание воронежских школьниц перед ЕГЭ

В воронежском Минобразования объяснили инцидент с раздеванием школьниц волнением

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

Инцидент с раздеванием воронежских школьниц перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) мог произойти из-за «естественного волнения пришедших на экзамен молодых людей», объяснили в пресс-службе Минобразования Воронежской области. Комментарий властей приводит РБК.

По данным ведомства, только одна из участниц решила продемонстрировать отсутствие под одеждой запрещенных предметов и «в инициативном порядке высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя пуловер», при этом никаких указаний со стороны организаторов ЕГЭ для подобных действий не было. В министерстве также уточнили, что те ученицы, которые рассказали в СМИ о том, что были вынуждены снимать белье, не назвали и не описали тех, кто якобы принудил их к этому.

«[В итоге] все участники ЕГЭ, пришедшие на экзамен, были допущены в аудитории и заняли определенные им рабочие места», — заявили власти.

Скандал с досмотром учеников перед ЕГЭ в министерстве также связали с «отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц», которые должны были своевременно обратиться к руководителю пункта проведения экзамена (ППЭ).

«Есть основания полагать, что своевременное обращение сопровождающих к руководителю ППЭ позволило бы избежать неординарных действий выпускниц, обеспечив тем самым доброжелательную обстановку и рабочее настроение участников ЕГЭ перед началом экзамена», — считают в ведомстве.

Как показала проверка, проход участников экзамена через рамку металлоискателя в большинстве случаев не сопровождался звуковым сигналом, а если это происходило, то школьникам предлагали дополнительно проверить возможное наличие в личных вещах запрещенных предметов (мобильных телефонов, смарт-часов, микронаушников и шпаргалок), чтобы впоследствии сдать их на временное хранение.

При этом в министерстве подчеркнули, что любой физический контакт с участником экзамена запрещен. По данным ведомства, видеонаблюдение и опросы очевидцев показали, что к участникам ЕГЭ никто не прикасался. В спорных ситуациях женщина-организатор применяла ручной металлоискатель.

Материалы по теме:
Три дня ада, шпионская техника и двойники: на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
Три дня ада, шпионская техника и двойники:на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
1 июня 2024
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики» Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
29 мая 2024

В мае 2024 года в Воронеже произошел скандал из-за досмотра выпускников перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Со слов родителей выпускников, школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на металлические детали в белье.

Позднее на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались школьники в Чувашии, а затем в Московской области. По всем случаям назначили проверки, но они не нашли подтверждения.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      В Херсоне раздались взрывы

      Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада

      Учитель физики рассказал об удивившей его просьбе завуча начать курить

      В ВСУ признали активное продвижение ВС России в Часовом Яре

      В России автомобиль на полной скорости протаранил АЗС и попал на видео

      Кафельников оценил шансы 17-летней россиянки на победу в турнирах Большого шлема

      Двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

      Названы дешевые способы почистить мебель

      В России предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше