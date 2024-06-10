Власти объяснили раздевание воронежских школьниц перед ЕГЭ

В воронежском Минобразования объяснили инцидент с раздеванием школьниц волнением

Инцидент с раздеванием воронежских школьниц перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) мог произойти из-за «естественного волнения пришедших на экзамен молодых людей», объяснили в пресс-службе Минобразования Воронежской области. Комментарий властей приводит РБК.

По данным ведомства, только одна из участниц решила продемонстрировать отсутствие под одеждой запрещенных предметов и «в инициативном порядке высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя пуловер», при этом никаких указаний со стороны организаторов ЕГЭ для подобных действий не было. В министерстве также уточнили, что те ученицы, которые рассказали в СМИ о том, что были вынуждены снимать белье, не назвали и не описали тех, кто якобы принудил их к этому.

«[В итоге] все участники ЕГЭ, пришедшие на экзамен, были допущены в аудитории и заняли определенные им рабочие места», — заявили власти.

Скандал с досмотром учеников перед ЕГЭ в министерстве также связали с «отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц», которые должны были своевременно обратиться к руководителю пункта проведения экзамена (ППЭ).

«Есть основания полагать, что своевременное обращение сопровождающих к руководителю ППЭ позволило бы избежать неординарных действий выпускниц, обеспечив тем самым доброжелательную обстановку и рабочее настроение участников ЕГЭ перед началом экзамена», — считают в ведомстве.

Как показала проверка, проход участников экзамена через рамку металлоискателя в большинстве случаев не сопровождался звуковым сигналом, а если это происходило, то школьникам предлагали дополнительно проверить возможное наличие в личных вещах запрещенных предметов (мобильных телефонов, смарт-часов, микронаушников и шпаргалок), чтобы впоследствии сдать их на временное хранение.

При этом в министерстве подчеркнули, что любой физический контакт с участником экзамена запрещен. По данным ведомства, видеонаблюдение и опросы очевидцев показали, что к участникам ЕГЭ никто не прикасался. В спорных ситуациях женщина-организатор применяла ручной металлоискатель.

В мае 2024 года в Воронеже произошел скандал из-за досмотра выпускников перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Со слов родителей выпускников, школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на металлические детали в белье.

Позднее на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались школьники в Чувашии, а затем в Московской области. По всем случаям назначили проверки, но они не нашли подтверждения.