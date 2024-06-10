Власти российского города закрасили дореволюционную рекламу

В Ростове-на-Дону закрасили дореволюционную рекламу на фасаде здания

В Ростове-на-Дону на фасаде исторического здания закрасили фрагмент дореволюционной рекламы, перепутав его с граффити. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на заявление местного краеведа Геннадия Крольмана.

Доходный дом купца Палеева, на котором был серой краской закрашен фрагмент объявления, находится на углу Газетного переулка и Ульяновской улицы. Реклама была обнаружена и очищена в 2017 году. Крольман уверен, что работники администрации приняли надпись за граффити.

В мэрии в свою очередь сообщили, что здание относится к объектам культурного наследия, однако, кто произвел работы, неизвестно. Местные жители уточнили, что фрагмент рекламы закрасили несмотря на то, что на углу здания расположен щит с информацией о ней. К объекту ранее водили экскурсии.

Ранее в московском парке «Отрада» снесли арт-объект «Лихоборские ворота», в 2005 году одобренный действующим мэром города Юрием Лужковым.