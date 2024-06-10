Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

Минфин Турции начнет использовать ИИ для экономии госрасходов

Минфин Турции приступил к разработке новых методов контроля государственных расходов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По словам главы ведомства Мехмета Шимшека, современные технологии внедрят в бухгалтерские системы страны в течение года, пишет газета Dunya.

Министр отметил, что на фоне использования ИИ в Турции повысится эффективность внутреннего и внешнего аудита, а благодаря детальному анализу удастся ликвидировать неэффективные расходы без снижения качества и скорости предоставления услуг.

Ранее власти Турции в рамках мер по борьбе с ростом цен решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей, а также ввести стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего. В сфере оплаты труда экономить начнут, установив потолок зарплаты для членов советов директоров в госучреждениях, а новых сотрудников позволят нанимать только в случае ухода кого-то из действующих работников на пенсию.