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08:31, 10 июня 2024Забота о себе

Влияние отсутствия секса на психику оценили

Фото: Unsplash

Отсутствие секса по-разному влияет на каждого человека, заявила секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Екатерина Лакшми. Некоторые потенциальные последствия вынужденного отказа от интима на психическое здоровье женщин она перечислила «Ленте.ру».

Сексуальная активность — это личный и индивидуальный опыт, и последствия ее отсутствия могут различаться в зависимости от различных факторов, подчеркнула Лакшми. К их числу специалистка отнесла личные предпочтения, динамику отношений и общее психическое благополучие. Однако самым распространенным последствием отсутствия половых контактов она назвала снижение самооценки и негативное восприятие образа собственного тела.

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Также без регулярной сексуальной активности некоторые женщины могут испытывать повышенный стресс, апатию и беспокойство, предупредила Лакшми. «Половой контакт способствует высвобождению эндорфинов и снижению уровня стресса. Поэтому отсутствие сексуальной активности может привести к усилению стресса и беспокойства у некоторых женщин, поскольку они могут упустить потенциальные преимущества сексуального раскрепощения и близости», — объяснила она.

Еще одним негативным последствием отсутствия интимной близости секс-коуч назвала естественное понижение либидо и возникновение общей неудовлетворенности отношениями.

Сексуальная близость является важным аспектом многих романтических отношений. Отсутствие секса может привести к снижению эмоциональной связи между партнерами, что может повлиять на общую удовлетворенность отношениями и психическое благополучие

Екатерина Лакшмисекс-коуч

Ранее сексопатолог Алия Мур рассказала, что пожилые люди, вопреки распространенному убеждению об отсутствии у них личной жизни, часто занимаются сексом. При этом лучшей позой для пожилых любовников она назвала позу «ложки».

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      Наталья Обрядина
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