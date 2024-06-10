Влияние отсутствия секса на психику оценили

Отсутствие секса по-разному влияет на каждого человека, заявила секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Екатерина Лакшми. Некоторые потенциальные последствия вынужденного отказа от интима на психическое здоровье женщин она перечислила «Ленте.ру».

Сексуальная активность — это личный и индивидуальный опыт, и последствия ее отсутствия могут различаться в зависимости от различных факторов, подчеркнула Лакшми. К их числу специалистка отнесла личные предпочтения, динамику отношений и общее психическое благополучие. Однако самым распространенным последствием отсутствия половых контактов она назвала снижение самооценки и негативное восприятие образа собственного тела.

Также без регулярной сексуальной активности некоторые женщины могут испытывать повышенный стресс, апатию и беспокойство, предупредила Лакшми. «Половой контакт способствует высвобождению эндорфинов и снижению уровня стресса. Поэтому отсутствие сексуальной активности может привести к усилению стресса и беспокойства у некоторых женщин, поскольку они могут упустить потенциальные преимущества сексуального раскрепощения и близости», — объяснила она.

Еще одним негативным последствием отсутствия интимной близости секс-коуч назвала естественное понижение либидо и возникновение общей неудовлетворенности отношениями.

Сексуальная близость является важным аспектом многих романтических отношений. Отсутствие секса может привести к снижению эмоциональной связи между партнерами, что может повлиять на общую удовлетворенность отношениями и психическое благополучие Екатерина Лакшми секс-коуч

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