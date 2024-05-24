Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 24 мая 2024Забота о себе

Названы лучшие секс-позы для пожилых людей

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пожилые люди, вопреки распространенному убеждению об отсутствии у них личной жизни, часто занимаются сексом, рассказала сексопатолог Алия Мур. Но так как их тела уже не такие гибкие, как в молодости, им следует практиковать определенные секс-позиции, сказала эксперт в комментарии для Women`s Health.

Лучшей позицией для пожилых любовников Мур назвала позу «ложки». По словам эксперта, позиция в положении лежа требует минимум движений и обеспечивает полное соприкосновение тел. К тому же она минимизирует вероятность появления боли в суставах. Все что требуется от партнеров, это лечь на бок, мужчина должен быть сзади женщины.

В позе «лотос» также можно наслаждаться интимным общением с партнером без лишней нагрузки на тело, продолжила сексопатолог. Позу лотоса принять просто: мужчина садится на кровать, а женщины располагается сверху лицом к нему. Ноги партнеров должны обхватывать тела друг друга.

Поза «стоя по-собачьи» также поможет пожилым партнерам насладиться сексом без рисков для здоровья, добавила Мур. Женщина должна лечь телом на кровать, при этом ноги должны оставаться на полу. Мужчина располагается стоя сзади, положа руки на берда партнерши.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее сексотерапевт Лексс Браун-Джеймс и сексопатолог Кейси Таннер назвали оптимальное количество секса для счастливых отношений. По их словам, в счастливых союзах партнеры не считают количество половых актов, а оба с нетерпением ждут секса, получают от него удовольствие и не боятся говорить, что им нравится и не нравится в постели.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице. Какие еще страны поддержали Сербию?

      Арестованного в Приморье американца оставили в СИЗО

      Местный житель раскрыл подробности о жертвах ракетного удара ВСУ по Крыму

      Минобороны раскрыло подробности ракетного удара ВСУ по Крыму

      Российские летчики поразили бронемашину ВСУ в Харьковской области

      В Госдуме предложили сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин

      В российском селе мужчина разворотил мемориал ради букета для девушки

      В США рассказали о провокации ЦРУ у границ России

      Названы лучшие секс-позы для пожилых людей

      53-летняя ведущая прогулялась по улицам без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше