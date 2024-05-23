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07:27, 23 мая 2024Забота о себе

Названо оптимальное количество секса в счастливых отношениях

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Сексотерапевт Лексс Браун-Джеймс и сексопатолог Кейси Таннер рассказали, сколько нужно заниматься сексом, чтобы поддерживать счастливые отношения. Их мнения приводит издание SELF.

Обе специалистки не согласны с результатами популярного исследования 2016 года, которое утверждает, что оптимально заниматься сексом один раз в неделю. По их мнению не существует определенного количества секса, которое устраивает абсолютно всех.

Браун-Джеймс считает, что попытки каждую неделю выполнять сексуальный норматив не только не сделают пары счастливее, но и добавят проблем. По ее мнению, если партнеры занимаются сексом из чувства долга, это в итоге приводит к раздражению, недоверию и недопониманию.

Таннер полагает, что в счастливых отношениях партнеры не считают количество половых актов, а соответствуют трем другим критериям: оба с нетерпением ждут секса, получают от него удовольствие и не боятся говорить, что им нравится и не нравится в постели.

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      Екатерина Улитина
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