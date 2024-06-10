Раскрыто влияние переезда Пугачевой на ее здоровье

Врач Омутных: здоровье Пугачевой могло ухудшиться из-за непривычного климата

Врач Дмитрий Омутных рассказал о том, как повлиял на здоровье эстрадной певицы Аллы Пугачевой ее переезд на Кипр. Своим мнением он поделился в беседе с «Абзацем».

«Вообще, людям после 50 лет в радиусе 500 километров от постоянного места проживания находиться крайне вредно и опасно для сердечно-сосудистой системы и для здоровья в целом», — сказал эксперт, отметив, что в таких условиях даже простое заболевание будет протекать сложнее.

Он подчеркнул, что в непривычном климате происходит сбой всех защитных иммунных механизмов организма. «Влажность, очень много солнца, а учитывая, что она на пластике, после пластических операций все плохо заживает, появляются рубцы… Это может привести к тому, что тело будет выглядеть еще старше», – добавил врач.

Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачевой, которая сейчас находится с семьей на Кипре, возникли проблемы со здоровьем из-за жары.