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18:20, 9 июня 2024Культура

Пугачевой стало плохо из-за жары

«НеМалахов»: у Пугачевой на Кипре возникли проблемы со здоровьем

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая сейчас находится с семьей на Кипре, возникли проблемы со здоровьем из-за жары. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Начало июня на Кипре выдалось очень жарким, и на этой неделе там был побит температурный рекорд за все время наблюдений. Верхняя планка термометра достигала 43 градусов жары. На фоне душной погоды и повышенной влажности у Пугачевой опухли ноги и произошел упадок сил.

Сейчас примадонна намерена перебраться в Юрмалу, говорится в публикации.

В мае Пугачева выпустила песню в жанре любовной лирики. Новый трек артистка опубликовала в своем YouTube-канале. Автором композиции под названием «Ложный стыд» выступил поэт Михаил Гуцериев. Еще одну песню под названием «Жизнь слишком хороша» она выпустила в день своего 75-летия в апреле.

Ранее стало известно, что советский и латвийский композитор и автор многих хитов Пугачевой Раймонд Паулс задумался о завершении карьеры. У мужчины возникли проблемы со зрением и он перестал водить автомобиль.

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      Лилиана Набиуллина
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