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13:46, 22 мая 2024Культура

Автор хитов Пугачевой заявил о планах завершить карьеру из-за ухудшения здоровья

Раймонд Паулс заявил, что может завершить карьеру из-за проблем со зрением

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Советский и латвийский композитор, автор ряда хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс заявил, что может завершить музыкальную карьеру из-за ухудшения здоровья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на латвийское издание Privātā Dzīve.

«Я работал все эти годы, но, вероятно, из-за проблем со зрением это надо будет прекратить», — сказал он, отметив, что после операции перестал носить очки и видит нормально. При этом композитор уточнил, что испытывает сложности, когда необходимо что-то записывать или работать с нотами. Он также отказался от вождения автомобиля.

Ранее также Раймонд Паулс рассказал о причинах отказа встречаться с исполнительницей и ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

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      Варвара Кошечкина
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