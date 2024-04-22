Раймонд Паулс назвал причины отказа от встречи с Пугачевой и Галкиным

Раймонд Паулс не стал встречаться с Пугачевой, так как им не о чем разговаривать

Советский и латвийский композитор, автор ряда хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс рассказал о причинах отказа встречаться с исполнительницей и ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом он сообщил в разговоре с Aif.ru.

Паулс поведал, что ему поступило предложение от певицы Лаймы Вайкуле посетить ее фестиваль в Юрмале, на котором присутствовали Пугачева и ее муж. По словам композитора, он отказался, так как сейчас занят «не прошлым, а будущим», а также ввиду того, что их с Примадонной больше не связывают ни сотрудничество, ни дружба.

«С Аллой у нас давно все в прошлом. Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне неинтересно», — признался автор хита «Миллион алых роз».

Он добавил, что предпочитает встречам с Пугачевой работу с молодыми и талантливыми музыкантами, а также подчеркнул, что посвящает все свое время творчеству.

«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Даю концерты, играю, пишу новые мелодии. Еще у меня есть преподавание. Много времени это занимает», — рассказал композитор.

Ранее Раймонд Паулс вспомнил о конфликтах с Аллой Пугачевой.