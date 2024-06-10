Врач предупредил о неочевидном признаке наличия паразитов

Врач Мясников: увеличение лимфоузлов свидетельствует о наличии паразитов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке наличия паразитов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что об этом может свидетельствовать увеличение лимфоузлов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что заражение паразитами может привести к увеличению лимфоузлов. «Любая инфекция, паразитарная в том числе, вполне может проявляться увеличением лимфоузлов. Часто она так и проявляется», — объяснил врач.

Медик добавил, что 60-80 процентов людей, которые имеют паразитоз, часто не наблюдают ярко выраженных симптомов. «Это очень распространенное заболевание», — подчеркнул Мясников.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев развеял популярный миф о паразитах. По его словам, наличие бруксизма (скрипа зубами — прим. «Ленты.ру») не сигнализирует о том, что у человека есть паразиты.