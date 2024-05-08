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09:15, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли популярный миф о паразитах

Врач Хухрев заявил, что скрип зубами не сигнализирует о наличии паразитов

Фото: PxHere

Врач-терапевт Алексей Хухрев развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный миф о паразитах. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии доктору предложили оценить высказывание о том, что наличие бруксизма (скрипа зубами — прим. «Ленты.ру») сигнализирует о том, что у человека есть паразиты.

«Конечно, это совершенно не соответствует действительности. Потому что бруксизм — это очень распространенная вещь, особенно при нарушении каких-то (...) Но при этом такой корреляции с паразитами практически нет», — рассказал Хухрев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял другой распространенный миф о паразитах. Он заявил, что, вопреки популярному мнению, тем, у кого есть животные, не нужно чистить организм от вредоносных организмов. Специалист назвал такое мероприятие «мифическим занятием».

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      Мария Большакова
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