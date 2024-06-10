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16:17, 10 июня 2024Ценности

Врач раскрыла правильную последовательность действий при мытье головы

Трихолог Кингсли посоветовала не забывать расчесывать волосы перед их мытьем

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Создательница косметического бренда Philip Kingsley, трихолог Анабель Кингсли раскрыла правильную последовательность действий при мытье головы. Соответствующая публикация появилась на странице марки TikTok, которая насчитывает 12 тысяч подписчиков.

В первую очередь врач призвала зрителей не забывать расчесывать волосы. Для этого лучше использовать расческу с редкими зубьями. Затем необходимо тщательно промыть пряди водой и нанести на них шампунь, вспенив его предварительно в руках. После этого средство нужно аккуратно втереть в макушку и распределить по всей длине волос. Кингсли посоветовала еще раз набрать шампунь и нанести его на всю поверхность кожи головы, не забывая о висках и затылке.

После того как средство будет смыто, эксперт предложила перейти к следующему этапу. Так, она указала на кондиционер, который следует распределить пальцами по всей длине волос, не затрагивая при этом корни.

Смыв кондиционер и отжав пряди от воды, рекомендуется просушить волосы полотенца из микрофибры.

В мае врач-дерматолог Елена Кудашкина перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья. Тогда доктор заявила, что использование полотенца на голове для сушки волос в течение более 10 минут повреждает их структуру.

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      Мария Винар
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