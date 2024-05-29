Врач перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья

Врач-дерматолог Елена Кудашкина перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья. Соответствующий комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

В первую очередь доктор заявила, что использование полотенца на голове для сушки волос в течение более 10 минут повреждает их структуру. При этом она посоветовала обратить внимание на быстросохнущие полотенца.

«Когда вы выходите из душа и вытираете тело, то полотенце становится сырым. Если намотать такое полотенце на голову, то волосы вы не высушите, а в мокром полотенце волосы будут преть, что не очень полезно. Многие накручивают эти сырые тюрбаны, ходят с ними по полчаса, это портит структуру волоса», — пояснила она.

Кроме того, Кудашкина призвала применять фен, когда волосы на 80 процентов высушены. «Кстати, полотенцем их тереть не надо, а нужно промокать, чтобы впиталась влага. Если волос плотный и жесткий, то пряди должны быть высушены на 50 процентов», — подытожила она.

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