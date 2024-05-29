Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 29 мая 2024Ценности

Врач перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья

Фото: Christin Klose / Globallookpress.com

Врач-дерматолог Елена Кудашкина перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья. Соответствующий комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

В первую очередь доктор заявила, что использование полотенца на голове для сушки волос в течение более 10 минут повреждает их структуру. При этом она посоветовала обратить внимание на быстросохнущие полотенца.

«Когда вы выходите из душа и вытираете тело, то полотенце становится сырым. Если намотать такое полотенце на голову, то волосы вы не высушите, а в мокром полотенце волосы будут преть, что не очень полезно. Многие накручивают эти сырые тюрбаны, ходят с ними по полчаса, это портит структуру волоса», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Кроме того, Кудашкина призвала применять фен, когда волосы на 80 процентов высушены. «Кстати, полотенцем их тереть не надо, а нужно промокать, чтобы впиталась влага. Если волос плотный и жесткий, то пряди должны быть высушены на 50 процентов», — подытожила она.

Ранее россиянкам раскрыли способы сохранить качество волос летом. В первую очередь им напомнили о важности использования термозащитных средств.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Москалькова удивлена отказом суда выпустить генерала Попова из СИЗО. Она пообещала изучить дело авторитетного военного

      Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

      Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

      В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

      Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

      Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

      На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

      Звезду фильма «Любовь и голуби» госпитализировали с кинофестиваля

      В ВСУ раскритиковали американские танки Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше