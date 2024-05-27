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17:28, 27 мая 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способы сохранить качество волос летом

Бьюти-эксперт Рия Горбунова: масло кокоса сохранит качество волос летом

Фото: Unsplash

Блогер и бьюти-эксперт Рия Горбунова раскрыла россиянкам способы сохранить качество волос летом. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалистка напомнила о важности использования термозащитных средств. Помимо этого, она рекомендовала носить головные уборы. «Разнообразьте гардероб шляпками, бейсболками, платками или панамами. Они не только выглядят стильно, но и хорошо защищают волосы от агрессивных солнечных лучей», — заявила Горбунова.

Помимо этого, женщина рекомендовала использовать масло кокоса, оливок, авокадо или розы, которые сохраняют здоровый внешний вид волос и предотвращают сухость.

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Среди прочего, собеседница издания призвала отказаться от лаков, спреев, гелей для укладки, которые содержат спирт и пересушивают волосы. «Дайте локонам высохнуть естественным образом. Либо выбирайте режимы с низкой температурой, щадящей сушкой», — дополнила блогер.

В заключение Горбунова рассказала, что предотвратить жирность волос помогут скрабы и пилинги для кожи головы.

Ранее в мае волосы под мышками у звезды «Короны» вызвали ажиотаж в сети. Английская актриса Эмма Коррин позировала перед фотографом в комплекте одежды люксового бренда Miu Miu, который состоял из майки и микрошорт в виде трусов.

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      Екатерина Ештокина
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