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10:41, 10 июня 2024Экономика

Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

Объемы экспорта рыбы из Приморья и Сахалинской области в Китай выросли на 21 %

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С начала 2024 года суммарные объемы вывоза рыбы из Приморского края и Сахалинской области в Китай выросли на 21 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня примерно в 476,2 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Для сравнения, за тот же период прошлого года показатель составил около 384,5 тысячи тонн, уточнили в пресс-службе ведомства. Таким образом, в годовом выражении объемы вывоза рыбы увеличились почти на 92 тысячи тонн. Китай остался главным импортером рыбы из Приморья и Сахалинской области.

При этом за год изменилась география поставок рыбы с Дальнего Востока. Если в 2023 году значительную долю в закупках этого вида продукции занимали импортеры из Южной Кореи (29 процентов, или 557 тысяч тонн), то в 2024-м объемы экспорта в этом направлении, напротив, уменьшились. Причины подобного перераспределения в ведомстве уточнять не стали.

Вывоз рыбы с Дальнего Востока увеличивается не первый месяц. Так, по итогам первой половины января местные рыбаки отправили на экспорт в общей сложности почти 30 тысяч тонн рыбной продукции. Достигнутый тогда показатель стал максимальным для этого месяца с 2019 года. В сравнении с тем же периодом 2023-го объемы экспорта увеличились более чем на 50 процентов, или примерно на 18 тысяч тонн.

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      Анатолий Акулов
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