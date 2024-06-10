Россиянин получил разрешение на реставрацию дома XIX века и снес его

Житель Ярославля, получив разрешение на реставрацию дома XIX века, снес его

В Ярославле владелец дома-памятника, получив разрешение на реставрацию здания, снес его. Об этом сообщает агентство «АБН24».

Речь идет об усадьбе Бибикова, возведенной в 70-х годах XIX века на улице Чайковского, отданной в частную собственность. Хозяин исторического здания решил приспособить его под современное использование. Для этого собственник составил проект работ, документ прошел согласование в нужных инстанциях, после чего власти одобрили реставрацию.

Однако, как выяснилось, рабочие разобрали объект на бревна. Областной департамент охраны объектов культурного наследия обязал ярославца восстановить памятный дом. По решению суда с собственника взыщут штраф в размере 200 тысяч рублей. Проект восстановления здания уже согласован.

Ранее в том же российском городе местный депутат устроил в доме-памятнике бассейн и лифт. Он незаконно завладел подвалом и реконструировал его. Из-за ремонтных работ здание покрылось трещинами.