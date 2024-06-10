Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:11, 10 июня 2024Россия

Загоревшийся мусорный полигон в российском городе сняли на видео

В Новороссийске загорелся мусорный полигон, пожар сняли на видео

На горе Щелба в Новороссийске загорелся мусорный полигон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар начался днем 9 июня и охватил территорию в тысячу квадратных метров. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что возгорание локализовано. С огнем борются 60 человек и 25 спецмашин.

Ситуация осложняется тем, что свалка расположена рядом с жилым массивом. Местные жители утверждают, что им сложно дышать.

В 2023 году стало известно, что большинство мусорных полигонов в России оказались пожароопасными — по оценкам экспертов, в стране рискуют загореться до 80 процентов свалок. Наибольшему риску возгораний полигоны подвержены при высоких температурах и засухе — в отходах ускоряется жизнедеятельность различных микроорганизмов, из-за чего активнее выделяется метан. Избыток этого газа приводит к пожарам, а в процессе горения свалок в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи и тяжелые металлы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Иного от него и не ждали». Россия выразила официальный протест Армении после поездки посла республики в украинскую Бучу

      Оценены риски приостановки приема заявок на биометрические загранпаспорта

      Во Франции призвали объединиться против Макрона

      «Ангел» Victoria's Secret опубликовала фото в бикини

      Загоревшийся мусорный полигон в российском городе сняли на видео

      Мужчина уехал в отпуск на две недели и по возвращении на работу удивился

      Глава Севастополя предрек фиаско ракетным атакам Украины

      Во Франции допустили появление российских военных под Киевом к ноябрю

      Переспавшая с 122 студентами порномодель захотела подраться с коллегой

      Политолог раскрыл политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше