Загоревшийся мусорный полигон в российском городе сняли на видео

В Новороссийске загорелся мусорный полигон, пожар сняли на видео

На горе Щелба в Новороссийске загорелся мусорный полигон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар начался днем 9 июня и охватил территорию в тысячу квадратных метров. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что возгорание локализовано. С огнем борются 60 человек и 25 спецмашин.

Ситуация осложняется тем, что свалка расположена рядом с жилым массивом. Местные жители утверждают, что им сложно дышать.

В 2023 году стало известно, что большинство мусорных полигонов в России оказались пожароопасными — по оценкам экспертов, в стране рискуют загореться до 80 процентов свалок. Наибольшему риску возгораний полигоны подвержены при высоких температурах и засухе — в отходах ускоряется жизнедеятельность различных микроорганизмов, из-за чего активнее выделяется метан. Избыток этого газа приводит к пожарам, а в процессе горения свалок в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи и тяжелые металлы.