Зеленский отказался признать потерю Рыжевки

Зеленский: ситуация с Рыжевкой является пропагандистской акцией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю села Рыжевка Сумской области — по его словам, ситуация с населенным пунктом является «пропагандистской акцией» Москвы, а информация о его взятии Вооруженными силами России не соответствует действительности. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Что касается села Рыжевка, враг попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия врага не наблюдается», — говорится в сообщении.

Он добавил, что на территории Сумской области фиксируется «активность российских диверсионных групп».

О взятии Рыжевки ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.