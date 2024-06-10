Женщина уличила мужа в отправке ее обнаженных фотографий другим девушкам

Женщина случайно уличила мужа в отправке ее обнаженных фотографий другим девушкам и не смогла с ним расстаться. Об этом она рассказала на форуме Mumsnet под ником MrsRi.

Первым тревожным звонком в отношениях пары стало то, что однажды женщина увидела в телефоне мужа снимок его пениса. Мужчина объяснил, что думал отправить его в ответ на интимную фотографию от коллеги, но опомнился и не стал этого делать. MrsRi поверила ему и простила.

Спустя несколько лет у семьи появилось много долгов. Женщина начала работать семь дней в неделю. Поскольку ей еще нужно было заботиться о ребенке, она сильно уставала и редко занималась с мужем сексом. «Я чувствовала себя разбитой вдребезги», — рассказала она.

Однажды у женщины сломался телефон. Чтобы посмотреть что-то важное в интернете, она решила воспользоваться смартфоном мужа. MrsRi открыла на нем браузер и внезапно попала на фейковый аккаунт мужчины в X (бывший Twitter). Так она и узнала грязный секрет супруга.

Мужчина переписывался со множеством женщин. Он уверял каждую, что он и его жена давно хотят попробовать секс втроем и приглашал их присоединиться. Чтобы доказать незнакомым женщинам, что его супруга хороша в сексе, он отправлял им фотографии, на которых она мастурбирует. MrsRi отметила, что этот интимный контент был предназначен исключительно для мужа. Женщина назвала самым ужасным то, что на всех этих фотографиях было видно ее лицо.

После своего открытия она выгнала мужа из дома. Он уехал на время к родителям. Тем не менее женщина призналась, что не может дать ему уйти, так как ей нужны деньги, которые зарабатывает супруг, чтобы прокормить детей и себя.

Теперь мужчина ночует на диване. Он много раз извинялся, но MrsRi ему больше не верит. Через два года она должна получить работу в новом месте, которая позволит ей погасить все задолженности. Пока женщина предпочла смириться с такой супружеской жизнью, хоть и призналась, что не уверена, что ей хватит на это сил и терпения.

Ранее сообщалось, что девушка уличила мужа в измене с матерью. Мужчина объяснил свой поступок желанием завести детей: его супруга оказалась бесплодна.