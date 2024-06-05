Мужчина изменил жене с ее матерью из-за желания завести детей

Девушка уличила мужа в измене: при этом любовницей оказалась ее мать. На сабреддите TrueOffMyChest («Нужно выговориться») она рассказала, что супруг оправдал неверность желанием завести детей.

На тот момент 26-летняя девушка состояла в романтических отношениях с 34-летним мужчиной восемь лет. К паре в гости часто приходила мать девушки. Они много времени проводили вместе.

Около месяца назад жена стала замечать странное поведение мужчины. Он мог выйти ночью из комнаты, чтобы ответить на подозрительное сообщение, и стал более скрытным, чем раньше. По словам девушки, они стали меньше заниматься сексом и сильнее отдаляться друг от друга эмоционально. Она думала, что всему виной стресс на работе или какие-то личные неприятности супруга, поэтому она старалась брать на себя как можно больше обязанностей по дому, чтобы ему было легче.

Две недели назад девушка вернулась с работы раньше и застала мужа в постели с ее матерью. «У меня было такое чувство, будто сердце вырвали из груди», — призналась она. По словам девушки, ее мать тут же принялась оправдываться, а мужчина просто молчал. Обманутая жена в слезах выбежала из дома и обратилась за помощью к другу. Теперь она живет у него.

Девушка написала, что чувствует себя опустошенной после предательства двух людей, которым она доверяла больше всего. Позже муж все же объяснил свой поступок. Причиной измены он назвал бесплодие девушки. «Он сказал, что имеет право спать с кем захочет, если я не смогу сделать то, на что, по его словам, способно большинство женщин», — написала она.

Девушка подала на развод. Мать продолжает ей писать, но она ее игнорирует. Девушка призналась, что ей очень помогают друзья, но она все равно чувствует себя одиноко.

Ранее сообщалось, что женщина из Австралии узнала, что муж изменил ей на мальчишнике, через полтора года после свадьбы. Она выяснила, что тогда ее супруг переспал с ее лучшей подругой.