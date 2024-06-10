Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:29, 10 июня 2024Из жизни

Жившая на улице женщина захватила свой дом спустя 13 лет

В Лос-Анджелесе женщина захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом

Фото: Mike Blake / Reuters

Женщина, жившая на улице, захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом с помощью активистов. Об этом пишет Los Angeles Times.

Мария Мерритт нашла дом своей мечты, когда работала в Департаменте психического здоровья Лос-Анджелеса, США. Он принадлежал компании Caltrans. Организация занималась строительством автострады и скупала ту недвижимость, которая стояла на маршруте новой дороги. Caltrans решила сдавать свои дома в аренду, пока трасса не будет закончена. Жилье было временным, но зато стоило дешевле, чем обычное, — 715 долларов (63 тысячи рублей) в месяц.

В этом доме Мерритт долгое время жила одна с четырьмя детьми. Однако в 2004 году ее спокойная жизнь начала рушиться. В тот год ее младшая семилетняя дочь попала в аварию. Это погрузило женщину в депрессивное состояние: она стала пропускать работу и пристрастилась к наркотикам. К 2007 году она задолжала за аренду дома 37 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей), и ее выселили. Все дети Мерритт оставили ее одну.

Женщина жила на улице, питалась тем, что находила в мусорных баках. Надежда у Мерритт появилась только в 2019 году. Тогда стало зарождаться движение активистов Reclaimers («Отвоеватели»). Они выступали против того, что Caltrans удерживало за собой пустую недвижимость, хотя проект строительства трассы уже был отменен. Протестующие захватывали дома и обосновывались там.

Материалы по теме:
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить» Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
15 января 2018
Соседи из ада Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Соседи из адаИнтеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
19 февраля 2018
За гранью Как противостоять террору квартирных хозяев
За граньюКак противостоять террору квартирных хозяев
7 марта 2018

В 2020 году с помощью Reclaimers Мерритт вернулась в свой дом. В нем осталось множество ее вещей: в том числе старые ложки и фотографии. Через месяц в жизни Мерритт появился новый возлюбленный. 58-летний ветеран армии восстановил дом, починил водопровод и провел электричество. Однако счастье пары было недолгим: мужчина был сбит пьяным водителем.

Сначала дети Мерритт осуждали ее и возмущались, что она нарушила закон. Тем не менее постепенно их отношения стали налаживаться. Женщина впервые за долгое время смогла увидеться с дочерями, стала лечиться от наркозависимости и депрессии, подала документы на социальные выплаты.

Reclaimers договорились с жилищным управлением города Лос-Анджелес, что пустующие дома будут отремонтированы и в них начнут снова принимать арендаторов. Мерртит все еще живет во временном жилье и мечтает вернуться в родные стены. Она планирует попросить свою семью купить их старый дом вместе.

Ранее сообщалось, что женщина из США нашла под кроватью тайно жившего четыре месяца в ее доме газонокосильщика. Незваный гость оказался другом ее брата.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Microsoft внезапно остановила обновление для Windows 11

      В России ответили на заявление из Пентагона о причастности к авиакатастрофам

      Объявилась исчезнувшая 39 лет назад девочка

      В США заявили о неспособности разрешения на удары по России помочь Украине

      Умер замглавреда агентства «Москва»

      Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения бойцов на СВО

      Назван район Москвы с самыми дешевыми для аренды квартирами

      Россиян причислили к самым расточительным нациям в мире

      Российские импорт и экспорт упали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше