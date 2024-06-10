Жившая на улице женщина захватила свой дом спустя 13 лет

В Лос-Анджелесе женщина захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом

Женщина, жившая на улице, захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом с помощью активистов. Об этом пишет Los Angeles Times.

Мария Мерритт нашла дом своей мечты, когда работала в Департаменте психического здоровья Лос-Анджелеса, США. Он принадлежал компании Caltrans. Организация занималась строительством автострады и скупала ту недвижимость, которая стояла на маршруте новой дороги. Caltrans решила сдавать свои дома в аренду, пока трасса не будет закончена. Жилье было временным, но зато стоило дешевле, чем обычное, — 715 долларов (63 тысячи рублей) в месяц.

В этом доме Мерритт долгое время жила одна с четырьмя детьми. Однако в 2004 году ее спокойная жизнь начала рушиться. В тот год ее младшая семилетняя дочь попала в аварию. Это погрузило женщину в депрессивное состояние: она стала пропускать работу и пристрастилась к наркотикам. К 2007 году она задолжала за аренду дома 37 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей), и ее выселили. Все дети Мерритт оставили ее одну.

Женщина жила на улице, питалась тем, что находила в мусорных баках. Надежда у Мерритт появилась только в 2019 году. Тогда стало зарождаться движение активистов Reclaimers («Отвоеватели»). Они выступали против того, что Caltrans удерживало за собой пустую недвижимость, хотя проект строительства трассы уже был отменен. Протестующие захватывали дома и обосновывались там.

В 2020 году с помощью Reclaimers Мерритт вернулась в свой дом. В нем осталось множество ее вещей: в том числе старые ложки и фотографии. Через месяц в жизни Мерритт появился новый возлюбленный. 58-летний ветеран армии восстановил дом, починил водопровод и провел электричество. Однако счастье пары было недолгим: мужчина был сбит пьяным водителем.

Сначала дети Мерритт осуждали ее и возмущались, что она нарушила закон. Тем не менее постепенно их отношения стали налаживаться. Женщина впервые за долгое время смогла увидеться с дочерями, стала лечиться от наркозависимости и депрессии, подала документы на социальные выплаты.

Reclaimers договорились с жилищным управлением города Лос-Анджелес, что пустующие дома будут отремонтированы и в них начнут снова принимать арендаторов. Мерртит все еще живет во временном жилье и мечтает вернуться в родные стены. Она планирует попросить свою семью купить их старый дом вместе.

Ранее сообщалось, что женщина из США нашла под кроватью тайно жившего четыре месяца в ее доме газонокосильщика. Незваный гость оказался другом ее брата.