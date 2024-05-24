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12:01, 24 мая 2024Из жизни

Женщина нашла под кроватью тайно жившего в ее доме газонокосильщика

Женщина из США нашла под кроватью тайно жившего в ее доме четыре месяца мужчину

Фото: PxHere

В Нью-Йорке женщина нашла под кроватью своего газонокосильщика и узнала, что мужчина тайно жил в ее доме в течение четырех месяцев. Об этом она рассказала в видео для TikTok.

26-летняя Кристин Чмура из США купила дом в феврале и в следующем месяце уже жила в нем с двумя маленькими детьми. Тогда она много работала: уходила из дома в четыре часа утра и возвращалась в восемь-девять вечера. Кроме того, два-три раза в неделю Чмура оставалась с детьми ночевать у родителей.

Однажды в сентябре она вернулась домой в девять утра после встречи с матерью и сестрой. Женщина хотела подремать: разделась, легла в кровать и услышала странный звук. Сначала она подумала, что это мышь, но потом заглянула под кровать и увидела мужские ноги в джинсах и черных носках.

Она тут же выпрыгнула из кровати, схватила телефон, ключи, села в машину и позвонила в 911. С полицейскими женщина договорилась встретиться на автомобильной стоянке неподалеку. «Я парковалась полуголой и висела на телефоне с копами», — рассказала она. Тогда Чмура и увидела мужчину, выходящего из ее дома. Им оказался друг ее брата, который за деньги косил газон на ее участке.

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Она сообщила о своем открытии полиции. Один сотрудник отправился к мужчине, а второй приехал к женщине. Вместе они осмотрели ее дом и нашли тарелку с тостом, которую мужчина сделал для себя. Они также обнаружили, что старые таблетки Чмуры, коллекция монет ее дедушки и еще несколько вещей исчезли.

Мужчина признался полиции, что в течение четырех месяцев жил у женщины. Пока Чмуры не было дома, он спал в ее кровати, пользовался ее душем, играл в консоль ее детей, ел ее еду. Позже полицейские нашли в его газонокосилке нижнее белье женщины. Его приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев.

Когда мужчина вышел на свободу, полиция предложила Чмуре дать ложные показания, сказать, что он пытался ей навредить, чтобы продлить тюремный срок газонокосильщика. Но женщина отказалась. «Он был просто жалким», — объяснила она. Чмура до сих пор не понимает, почему он не обратился за помощью к ее брату.

Ранее сообщалось, что в Малайзии женщина спряталась от миграционной службы под кроватью. Однако уловка нелегальной мигрантки из Индонезии провалилась, и ее задержали.

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      Юлия Юткина
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