Жвачки с известным подсластителем назвали опасными

Кардиолог Хейзен предупредил, что из-за ксилита могут развиваться тромбы

Из-за чрезмерного употребления подсластителя ксилита могут возникать различные проблемы со здоровьем, предупредил кардиолог Стенли Хейзен. Он назвал жвачки, зубные пасты и другие продукты с этой известной добавкой опасными в комментарии для The Sun.

По данным ученых, употребление большего количества продуктов с ксилитом может повысить риск образования тромбов, а также инфарктов и инсультов из-за них. «Это не означает, что вы должны выбросить зубную пасту, если в ней есть ксилит. Но необходимо помнить, что потребление продукта с высоким содержанием ксилита может увеличить риск возникновения тромбов», — прокомментировал он.

О вреде ксилита стало известно в ходе исследования с участием более чем трех тысяч пациентов из Европы и США. Авторы работы обнаружили, что те, кто регулярно пил энергетические напитки с ксилитом, имели повышенный риск сердечно-сосудистых катастроф в трехлетней перспективе.

Эксперт Карла Сондерс добавила, что результаты исследования противоречат полученным в течение десятилетий научным данным, подтверждающим безопасность и эффективность низкокалорийных подсластителей, таких как ксилит.

Ранее стало известно, что натуральный подсластитель стевия может вредить людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом рассказала диетолог Полина Васильева.