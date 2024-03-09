Натуральный сахарозаменитель оказался вреден для некоторых россиян

Диетолог Васильева: от стевии стоит отказаться при проблемах ЖКТ и гипотонии

Натуральный сахарозаменитель из стевии может быть опасен для некоторых россиян, заявила врач-терапевт, диетолог Полина Васильева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Васильева обратила внимание, что, согласно результатам последних исследований, регулярное употребление в пищу стевии способствует снижению артериального давления. В связи с этим от нее стоит отказаться людям с гипотонией. Также не рекомендован этот подсластитель тем, у кого диагностированы проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Негативное воздействие стевии на организм человека возможно, если превышается допустимая норма употребления (четыре миллиграмма на килограмм массы тела в сутки)», — добавила диетолог.

При этом врач указала, что распространенное мнение, будто этот сахарозаменитель может спровоцировать бесплодие, не имеет никаких научных подтверждений. Употребление стевии не вредит здоровью, если у человека нет аллергии на нее или некоторых других заболеваний, подчеркнула Васильева.

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