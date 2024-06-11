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10:59, 11 июня 2024Ценности

40-летняя российская актриса снялась в откровенном бикини

40-летняя актриса Наталья Рудова снялась в откровенном бикини в бассейне

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» снялась в бассейне, когда плавала на надувном матрасе. Она примерила бикини, которое состояло из белого топа-бандо и зеленых стрингов на завязках с черной окантовкой, обнажавших ягодицы.

Знаменитость распустила волосы и прикрыла голову от солнца, надев белую бейсболку.

Ранее 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова также примерила купальник перед камерой.

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      Карина Черных
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