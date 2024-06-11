46-летняя Летиция Каста появилась на публике в платье с глубоким декольте

Супермодель Летиция Каста посетила модный показ в платье с глубоким декольте

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста появилась на публике в откровенном платье и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

46-летняя манекенщица посетила показ модного бренда Jacquemus, который прошел на острове Капри, Италия. Знаменитость выбрала для мероприятия облегающее черное платье длины макси, оформленное глубоким декольте и широкой лентой под грудью.

При этом визажисты сделали в макияже акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в крупные локоны.

В декабре прошлого года сообщалось, что Летиция Каста снялась с голой грудью для журнала Harper's Bazaar. Тогда фотограф Оливье Кервен запечатлел супермодель позирующей в одной длинной юбке.