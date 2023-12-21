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01:00, 21 декабря 2023Ценности

45-летняя Летиция Каста снялась с обнаженной грудью

Фото: Olivier Kerven / @laetitiacasta

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном образе для журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 45-летняя манекенщица запечатлена позирующей в длинной юбке, прикрыв руками обнаженную грудь. Известно, что автором данного снимка стал фотограф Оливье Кервен.

Поклонники восхитились съемкой знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты по-прежнему самая красивая женщина на свете», «В этом мире есть только одна шикарная модель», «Какая красивая», «Королева», «Ты великолепна», — высказывались они.

Ранее Летиция Каста также снялась в откровенных нарядах. Тогда на одном снимке манекенщица предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета.

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      Мария Винар
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