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20:37, 12 декабря 2023Ценности

45-летняя Летиция Каста снялась в прозрачном наряде

Фото: @cedricbihr / @laetitiacasta

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась в откровенном наряде и восхитила фантов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя манекенщица предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета. Кроме того, на другом снимке она запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета и белой майке.

Поклонники оценили фотосессию своего кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная», «Богиня», «Прекрасная женщина. Очень красивые кадры», «Какая возвышенная красота», «Огонь», — высказывались они.

В июле Летиция Каста снялась обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar France. Знаменитость позировала без одежды и белья, прикрыв сидя грудь руками. Звезде сделали прическу с эффектом мокрых волос и макияж в нейтральных оттенках.

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      Мария Винар
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