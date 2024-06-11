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10:47, 11 июня 2024Ценности

57-летняя Холли Берри случайно оголила грудь на камеру

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри оконфузилась на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» поделилась видео, в котором она попыталась снять костюм с помощью своего стилиста Линдси Флорес. На размещенных кадрах видно, что наряд состоит из облегающей черной юбки с разрезом и рубашки, оформленной черным корсетом и свободными рукавами.

«Следи за моей грудью!» — воскликнула знаменитость, когда стилист помогала ей избавиться от верха изделия, но ей не удалось проконтролировать ситуацию. В процессе ткань рубашки постоянно застревала, тем самым случайно оголяя грудь артистки.

В мае сообщалось, что возлюбленный Холли Берри певец Ван Хант показал ее откровенное фото. На размещенном снимке актриса предстала на балконе своего дома полностью обнаженной.

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      Карина Черных
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