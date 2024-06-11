71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

В США 71-летнего мужчину и женщину арестовали за кражу тысяч наборов Lego

В США пару арестовали за кражу 2,8 тысячи редких наборов конструктора Lego в штате Калифорния. Об этом пишет People.

71-летнего Ричарда Сигела и 39-летнюю Бланку Гудино задержали в начале июня 2024 года. Расследование началось за полгода до этого, в декабре 2023-го, когда представители крупного ретейлера сообщили в полицию о серии краж в магазинах игрушек. Тогда Гудино назвали одной из подозреваемых. 4 июня полицейские засвидетельствовали, что женщина похитила конструкторы Lego из магазинов в двух городах штата и передала их Сигелу.

Как рассказали правоохранители города Лонг-Бич, 5 июня, когда выписывался ордер на обыск дома Сигела, туда «прибыли потенциальные покупатели игрушек, привлеченные рекламой в интернете». В жилище мужчины обнаружили более 2,8 тысячи наборов Lego стоимостью от 20 (около 1800 рублей) до более одной тысячи долларов (89 тысяч рублей). В итоге Сигел был задержан, но позже отпущен под подписку о невыезде. Гудино назначили залог в 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей).

Хотя название ретейлера, у которого были похищены конструкторы, не уточняется, ранее СМИ сообщали, что Lego на сумму более 100 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей) было украдено из шести магазинов игрушек Bricks & Minifigs в Южной Калифорнии. При этом в полицейских сводках указывалось, что кражи совершали двое мужчин. Пока неизвестно, имеют ли эти люди отношение к Сигелу и Гудино.

Bricks & Minifigs специализируются на продаже винтажных конструкторов Lego. Сеть позиционирует себя, как место, где «люди могут найти наборы, которые они собирали в детстве».

Ранее сообщалось, что в США одну деталь конструктора Lego продали с онлайн-аукциона за 18 тысяч долларов. Деталь, представляющую собой защитную маску Канохи Хау для персонажей серии BIONICLE, обнаружили сотрудники благотворительного магазина Goodwill в городе Дюбуа, штат Пенсильвания.