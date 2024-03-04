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10:40, 4 марта 2024Из жизни

Редчайшую деталь популярного конструктора продали за 1,6 миллиона рублей

People: в США золотую маску из серии Lego BIONICLE продали за 18 тысяч долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В США деталь популярного конструктора Lego продали с онлайн-аукциона за 18 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом пишет People.

Деталь, представляющую собой защитную маску Канохи Хау для персонажей серии BIONICLE, обнаружили сотрудники благотворительного магазина Goodwill в городе Дюбуа, штат Пенсильвания. Маска находилась среди других драгоценностей, переданных в магазин. Она выполнена из золота 585 пробы и была доступна только победителям специального розыгрыша Lego, который проводился в 2001 году. Всего было выпущено 30 таких масок из золота, серебра и платины.

Сначала сотрудники магазина не подозревали о коллекционной ценности редчайшей детали и выставили ее на продажу на сайте за 15 долларов (1,4 тысячи рублей). «Магазин не знал, сколько она строит, пока люди не начали предлагать за нее тысячи долларов (91,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал вице-президент компании Goodwill Чад Смит.

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В итоге маску выставили на онлайн-аукцион, который начался 21 февраля. После 48 ставок неизвестный коллекционер приобрел ее за 18101 доллар. Смит заявил, что это не только самая дорогая вещь, когда-либо проданная магазином Goodwill в Дюбуа, но и самая дорогая деталь Lego когда-либо уходившая с молотка. Второй по стоимости деталью конструктора, проданной с аукциона, является кубик из золота той же 585 пробы. За него продавец выручил 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

В Goodwill рассказали, что вырученные с продажи маски деньги пойдут на благотворительные цели.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона продали экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, который 26 лет пролежал в чулане под лестницей. Книга ушла с молотка 11 декабря 2023 года за 55,1 тысячи фунтов стерлингов.

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      Никита Савин
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