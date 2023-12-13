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10:15, 13 декабря 2023Из жизни

Пролежавшую 26 лет в чулане детскую книгу продали за 6,2 миллиона рублей

Первое издание книги про Гарри Поттера продали за 55 тысяч фунтов стерлингов

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

В Великобритании с аукциона продали экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, который 26 лет пролежал в чулане под лестницей. Об этом сообщает Derbyshire Times.

Книга ушла с молотка 11 декабря на аукционе Hansons Auctioneers в графстве Дербишир за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Долгие годы она хранилась у 58-летней жительницы графства, которая в 1997 году купила ее по случаю во время автомобильного путешествия с семьей. В магазине детская книга лежала в скидочной корзине и продавалась всего за 10 фунтов стерлингов.

«Я купила книгу о Гарри Поттере, когда никто еще толком не знал о нем или о его авторе. Мы ехали в доме на колесах по шотландскому высокогорью. Там было кафе — книжный магазин на одном далеком полуострове в конце дороги», — рассказала женщина. Она также отметила, что ей удалось выторговать книгу за восемь фунтов, так как она была без суперобложки.

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Во время путешествия британка каждый вечер читала сказку своим детям. Позже книгу положили в чулан, где она и хранилась до недавнего времени. Отмечается, что книга находится в отличном состоянии.

Специалист по книгам аукционного дома Hansons Auctioneers рассказал, что это очень редкое первое издание первого романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере в твердой обложке. Всего было отпечатано 500 книг, причем 300 из них разошлись по библиотекам, а в продажу поступили только 200. На данный момент коллекционерам известно только 19 книг из этой серии. Они были проданы на аукционах за суммы от 17,5 тысячи до 69 тысяч фунтов стерлингов (от 1,9 миллиона до 7,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что библиотекарь Джанетт Таквелл из Великобритании решила продать первые издания книг о Гарри Поттере с автографами автора. Подписи Джоан Роулинг женщина получила в 1999 году, когда работала учительницей в школе и отвела детей на встречу с писательницей.

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      Никита Савин
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