Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:16, 1 февраля 2023Из жизни

Две забытые на полке книги о Гарри Поттере оценили в сотни тысяч рублей

В Великобритании женщина продаст забытые ею книги о Гарри Поттере за сотни тысяч рублей

Фото: Guzel Maksutova / Unsplash

Библиотекарь Джанетт Таквелл из Великобритании решила продать первые издания книг о Гарри Поттере с автографами автора, стоимость которых оценили в сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Wales Online.

В 1999 году Таквелл, в то время работавшая учительницей, отвела школьников в книжный магазин на встречу с автором книг о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг. «Помню, что меня очень впечатлила ее преданность делу и то, как она отвечала на вопросы детей», — вспоминает женщина. После встречи Роулинг подписала два экземпляра первого издания книг «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» и подарила их британке.

Материалы по теме:
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Таквелл прочитала подаренные книги, а затем поставила их на полку и надолго забыла о них. Спустя 23 года она узнала, насколько теперь ценятся старые книги о Гарри Поттере, и поняла, что подарок Роулинг может принести ей богатство.

Оценщики аукционного дома Hansons пришли к выводу, что стоимость каждой из ее книг может достигать двух тысяч фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Раритеты уйдут с молотка седьмого марта. «Оригинальная фотография является доказательством, что мероприятие в 1999 году действительно состоялось. А это значит, что коллекционеры по всему миру могут с уверенностью делать ставки», — заявил книжный эксперт Hansons.

Ранее сообщалось, что в Испании 22-летняя Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Теперь Фрейре называют «девушкой из жемчуга».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники
Определен самый выгодный город для покупки дома
Белорусские военные начали использовать «Искандер»
В ДНР рассказали о трудностях штурма Угледара
Турция отказалась принять Швецию в НАТО в отличие от Финляндии
Основатели компаний-единорогов обеднели почти на 100 миллиардов долларов
Суд оставил в силе приговор убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину
Мужчина отбился от самого опасного медведя в мире бамбуковой палкой
Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов
В Кремле высказались о новом американском пакете помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.