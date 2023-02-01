Две забытые на полке книги о Гарри Поттере оценили в сотни тысяч рублей

В Великобритании женщина продаст забытые ею книги о Гарри Поттере за сотни тысяч рублей

Библиотекарь Джанетт Таквелл из Великобритании решила продать первые издания книг о Гарри Поттере с автографами автора, стоимость которых оценили в сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Wales Online.

В 1999 году Таквелл, в то время работавшая учительницей, отвела школьников в книжный магазин на встречу с автором книг о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг. «Помню, что меня очень впечатлила ее преданность делу и то, как она отвечала на вопросы детей», — вспоминает женщина. После встречи Роулинг подписала два экземпляра первого издания книг «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» и подарила их британке.

Таквелл прочитала подаренные книги, а затем поставила их на полку и надолго забыла о них. Спустя 23 года она узнала, насколько теперь ценятся старые книги о Гарри Поттере, и поняла, что подарок Роулинг может принести ей богатство.

Оценщики аукционного дома Hansons пришли к выводу, что стоимость каждой из ее книг может достигать двух тысяч фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Раритеты уйдут с молотка седьмого марта. «Оригинальная фотография является доказательством, что мероприятие в 1999 году действительно состоялось. А это значит, что коллекционеры по всему миру могут с уверенностью делать ставки», — заявил книжный эксперт Hansons.

Ранее сообщалось, что в Испании 22-летняя Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Теперь Фрейре называют «девушкой из жемчуга».