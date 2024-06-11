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08:24, 11 июня 2024Силовые структуры

Аферисты обманули россиянина на три миллиона рублей

В Приморье мужчина лишился трех миллионов рублей из-за мошенников

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Приморском крае 45-летний местный житель лишился трех миллионов рублей из-за мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, жителю Находки написал аферист под видом генерального директора организации, в которой работает потерпевший. «Начальник» предупредил мужчину, что с ним свяжутся якобы сотрудники правоохранительных органов. Затем потерпевшему звонили мошенники и рассказывали, что его счета под угрозой. Тогда россиянин оформил кредит на 2,5 миллиона рублей, обналичил их и вместе с накопленными 400 тысячами рублей перевел сумму аферистам, думая, что спасает деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Ход и результаты его расследования поставлены в прокуратуре на контроль.

Ранее стало известно, что в Москве аферисты выманили у 72-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) доктора химических наук Владимира Фатеева более 19 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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