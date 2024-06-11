Стало известно о новых планах использования российских активов

Белый дом: на саммите G7 объявят о новых планах использовать активы РФ для ВСУ

На саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня объявят о новых шагах по использованию российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению», — подчеркнул он.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что лидеры «Большой семерки» обсудят создание специального фонда, в который направят замороженные российские активы. Об образовании этого фонда станет известно на саммите в Италии.