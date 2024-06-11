Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 11 июня 2024Мир

Стало известно о новых планах использования российских активов

Белый дом: на саммите G7 объявят о новых планах использовать активы РФ для ВСУ
СюжетСаммит G7

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня объявят о новых шагах по использованию российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению», — подчеркнул он.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что лидеры «Большой семерки» обсудят создание специального фонда, в который направят замороженные российские активы. Об образовании этого фонда станет известно на саммите в Италии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет

      Британский аналитик оценил ситуацию под Харьковом для ВСУ

      Антонов возмутился решению США снять ограничение на поставку оружия «Азову»

      Патрушев остался в составе Совбеза России

      Новак отверг нахождение России в условиях военной экономики

      Новак оценил влияние санкций на российскую экономику

      В США раскрыли подробности о новых санкциях против России

      Путин включил министра обороны Белоусова в состав Совбеза России

      Белой дом анонсировал новые санкции против России

      Отставной майор ВСУ раскритиковал поведение Зеленского в отношении Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше