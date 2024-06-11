Антонов: решение США снять ограничение на поставку оружия «Азову» возмущает

Информация о решении США снять ограничения на поставки оружия украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вызывает возмущение, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия против политизированных попыток делить преступников на "хороших и плохих". Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях», — сказал он.

Дипломат заявил, что возможное возобновление отправки вооружений «Азову» напоминает плачевный опыт США на Ближнем Востоке.

11 июля The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщила, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений «Азову». Бригаде было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.