Apple пообещала не сливать данные пользователей

В Apple заявили, что их ИИ не будет раскрывать данные пользователей

Корпорация Apple пообещала не раскрывать персональные данные пользователей при работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа обратили внимание на заявление старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, который рассказал о высокой степени защищенности личных данных при работе с ИИ. Ранее компания показала систему Apple Intelligence, которая помогает пользователям выполнять различные задачи с помощью искусственного интеллекта.

По словам Федериги, при выполнении простых и небольших задач все вычисления ИИ будут происходить прямо на устройстве — с помощью мощных процессоров iPhone и других девайсов. Однако в ряде случаев гаджет будет обращаться к удаленному серверу. По словам Крейга Федериги, Apple Intelligence «будет отправлять на эти серверы только те данные, которые необходимы для выполнения вашей задачи». Таким образом, по словам топ-менеджера компании, исключен риск слива личных данных.

Однако сторонним экспертам по безопасности будет доступен серверный код, с помощью которого они смогут подтвердить защищенность информации. Также Федереги завил, что система буде настроена криптографически, то есть iPhone и прочие устройства откажутся взаимодействовать с сервером, если будет обнаружен риск взлома последнего.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Apple Intelligence «шпионской программой». Также Маск пригрозил запретить своим сотрудникам использовать гаджеты Apple на работе.