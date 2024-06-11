Армения и США повысят уровень отношений

Армения и США решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства

Армения и США по итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями двух стран приняли решение о повышении отношений до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщает News.am.

«Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году, которое будет сформулировано в Меморандуме о взаимопонимании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный документ подразумевает, что уровень отношений между двумя государствами будет повышен до стратегического партнерства.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.