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17:14, 11 июня 2024Бывший СССР

В Ереване рассказали об обещаниях США помочь Армении

В правительстве Армении сообщили об обещаниях США помочь с проведением реформ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Соединенные Штаты Америки пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Об этом сообщили в правительстве республики, передает РИА Новости.

Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. Представитель Соединенных Штатов отметил эффективность прошедшего заседания, добавив, что Америка продолжит помогать республике «в продвижении реформ в различных сферах».

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В свою очередь, Пашинян рассказал о новом импульсе, который придаст данная встреча дальнейшему развитию сотрудничества Армении с США. По словам премьер-министра, Вашингтон последовательно содействует демократическим реформам Еревана.

О'Брайен прибыл в Армению 10 июня. Его визит продлится до 12-го числа. Он планирует обсудить с руководством республики вопросы двустороннего сотрудничества и мирный договор между Ереваном и Баку.

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      Екатерина Грищенко
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