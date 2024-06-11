В Ереване рассказали об обещаниях США помочь Армении

Соединенные Штаты Америки пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Об этом сообщили в правительстве республики, передает РИА Новости.
Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. Представитель Соединенных Штатов отметил эффективность прошедшего заседания, добавив, что Америка продолжит помогать республике «в продвижении реформ в различных сферах».
В свою очередь, Пашинян рассказал о новом импульсе, который придаст данная встреча дальнейшему развитию сотрудничества Армении с США. По словам премьер-министра, Вашингтон последовательно содействует демократическим реформам Еревана.
О'Брайен прибыл в Армению 10 июня. Его визит продлится до 12-го числа. Он планирует обсудить с руководством республики вопросы двустороннего сотрудничества и мирный договор между Ереваном и Баку.