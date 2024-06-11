Автору хита «Ах, какая женщина!» пригрозили тюрьмой

KP.RU: против поэтессы Назаровой возбудили дело из-за драки с соседкой

Поэтессе и автору хита «Ах, какая женщина!» Татьяне Назаровой грозит тюремный срок. Об этом стало известно KP.RU.

63-летняя автор песен стала фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Соседка Назаровой Любовь Куликова заявила, что поэтесса сломала ей десять ребер во время драки. При этом уточняется, что женщина предоставила только справку. По ее словам, она забыла зафиксировать побои на фото.

Отмечается, что конфликт между соседями возник из-за бездомных животных, которым помогает Назарова. По словам поэтессы, соседи пытаются отравить ее собак и срывают камеры видеонаблюдения. Близкие Назаровой считают, что соседи хотят получить ее дом с участком, а уголовное дело назвали сфабрикованным.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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