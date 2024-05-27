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19:18, 27 мая 2024Культура

Участница популярного реалити-шоу рассказала о похищении серийным маньяком

Певица Светикова впервые рассказала о похищении серийным маньяком
Светлана Светикова. Архивное фото

Светлана Светикова. Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница третьего сезона популярного реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд», певица Светлана Светикова впервые рассказала о похищении серийным маньяком. Ее слова приводит StarHit в Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда исполнительнице было 18 лет. «Он других не отпускал, а меня отпустил, потому что я с ним говорила. Я недавно фильм смотрела про то, что одна единственная девочка осталась в живых, потому что она смогла с маньяком поговорить. Вот это моя история. Я стала ему другом. Он мне доверился», — поделилась артистка.

По данным канала, Светикова не захотела подробно рассказывать о преступнике, однако уточнила, что, по ее данным, злоумышленник отбыл наказание в тюрьме и на данный момент его больше нет в живых.

Ранее звезда фильма «Про Красную шапочку» Яна Поплавская рассказала о преследовавшем ее маньяке.

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