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07:46, 21 апреля 2024Культура

Поплавская рассказала о преследовавшем ее маньяке

Актриса Поплавская рассказала о преследовавшем ее маньяке-слесаре

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Несколько лет назад актрису Яну Поплавскую преследовал навязчивый поклонник. Об этом звезда фильма «Про Красную шапочку» рассказала в эфире «Центрального телевидения», ее слова приводит «Starhit».

По словам Поплавской, мужчина узнал ее адрес, пришел к квартире и позвонил в звонок. Дверь ему открыл пятилетний сын артистки, после чего незваный гость попытался войти внутрь. Старший наследник актрисы смог скрутить незнакомца и вызвать полицию.

Несмотря на это, поклонник не успокоился. Он начал регулярно писать письма с признаниями в любви и другими вещами, которые пугали Поплавскую. Однако на этом мужчина не остановился.

«Несмотря на кодовые замки, на лестничкой клетке стали появляться похоронные инсталляции — например, стакан, кусок черного хлеба. На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию», — рассказала актриса.

После этого она обратилась в полицию. Стражи порядка сидели в засаде и, спустя время, задержали поклонника. Им оказался 60-летний слесарь. После обследования его поместили в психиатрическую лечебницу.

Ранее известный российский блогер Андрей Прокофьев рассказал о ситуации с поклонником, напугавшим его. Он не сразу смог понять, что нужно было фанату.

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      Евгений Силаев
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