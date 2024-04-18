Известный российский блогер рассказал о напугавшем его поклоннике

Известный российский блогер Андрей Прокофьев рассказал о ситуации с поклонником, напугавшим его. Подробности он раскрыл в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

Прокофьев рассказал, что заказал доставку в квартиру и попросил оставить заказ у двери. Когда курьер принес покупку, то, несмотря на просьбу, попытался попасть внутрь и начал дергать ручку. Блогер решил выглянуть из квартиры, чтобы сделать замечание курьеру.

«Там стоит огромный молодой чувак. Причем ему лет, наверно, 19, но он очень высокий (...). Он прям еще сильнее открывает дверь, и уже наполовину он в моей квартире», — описал происходившее Прокофьев.

По словам блогера, доставщик узнал его и захотел с ним сфотографироваться. Прокофьев согласился, так как испугался, что поклонник может проникнуть к нему в квартиру или применить физическую силу.

Прокофьев получил известность благодаря видео на YouTube-канале «КликКлак». Он снимался в юмористических роликах вместе с такими популярными блогерами, как Эльдар Джарахов, Руслан Усачев и другие.

Ранее звезда юмористического шоу «Женский стендап» на ТНТ Карина Мейханаджян рассказала о нелепых сообщениях от поклонников. Она отметила, что мужчины, проявляющие к ней интерес, комментируют ее внешность или шутят на эту тему.