Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

Известная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян заявила, что мужчины-поклонники присылают сообщения с нелепыми шутками о ней. Подробностями она поделилась в программе «Шоу Воли», видео доступно на Rutube.

Ведущий проекта Павел Воля попросил звезд «Женского стендапа» рассказать о «дурацких подкатах» мужчин. Мейханаджян вспомнила, что недавно ей написал незнакомец, желающий с ней пообщаться, и сразу же пошутил про ее ягодицы.

«Подкатывал стоматолог. И он говорит: "Давай удалим тебе восьмерки. Надо найти время, пока ты не выступаешь, потому что опухнут щеки. Хотя никто не заметит"» — описала она другой случай.

Ранее Мейханаджян назвала запретные темы для шуток. Комикесса заявила, что не шутит на пошлые темы, а также о тяжелых заболеваниях.

Карина Мейханаджян играла в КВН, а также участвовала в юмористическом шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ. В 2020 она году стала резиденткой «Женского стендапа».