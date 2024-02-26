Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:24, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

Кадр: «Шоу Воли» / Rutube

Известная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян заявила, что мужчины-поклонники присылают сообщения с нелепыми шутками о ней. Подробностями она поделилась в программе «Шоу Воли», видео доступно на Rutube.

Ведущий проекта Павел Воля попросил звезд «Женского стендапа» рассказать о «дурацких подкатах» мужчин. Мейханаджян вспомнила, что недавно ей написал незнакомец, желающий с ней пообщаться, и сразу же пошутил про ее ягодицы.

«Подкатывал стоматолог. И он говорит: "Давай удалим тебе восьмерки. Надо найти время, пока ты не выступаешь, потому что опухнут щеки. Хотя никто не заметит"» — описала она другой случай.

Ранее Мейханаджян назвала запретные темы для шуток. Комикесса заявила, что не шутит на пошлые темы, а также о тяжелых заболеваниях.

Карина Мейханаджян играла в КВН, а также участвовала в юмористическом шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ. В 2020 она году стала резиденткой «Женского стендапа».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

      На Украине решили судьбу еще не конфискованных российских активов

      Мизулина заявила об отсутствии ограничений для возвращения Моргенштерна в РФ

      Пушилин рассказал о способе ВСУ обстреливать Донецк после потери Авдеевки

      Иностранец приставал к 15-летней россиянке в социальной сети

      Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил

      Развеян миф о пользе красного вина

      Российский рецидивист сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине

      Роналду показал непристойный жест скандировавшим имя Месси фанатам

      Россиянин напал с ножом на обидчика друга в свой день рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше