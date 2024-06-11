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13:04, 11 июня 2024Экономика

«АвтоВАЗ» представит туристические версии своих автомобилей

«За рулем»: «АвтоВАЗ» покажет туристические версии моделей Vesta и Niva Travel

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» на форуме «Путешествуй!» покажет туристические версии своих моделей Lada Vesta, Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend. Об этом сообщает издание «За рулем».

Все представленные машины будут оснащены специальными фирменными аксессуарами для туризма — креплениями для велосипедов, багажниками и палатками на крыше и другими опциями, полезными в путешествиях. Также на автомобилях будет размещена наклейка «Жигулевские выходные» — программы правительства Самарской области, разработанной для привлечения туристов в регион.

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Форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ в Москве с 12 по 16 июня. «АвтоВАЗ» выступит партнером мероприятия в третий раз.

Ранее в ходе ПМЭФ «АвтоВАЗ» показал новую модель — Lada Iskra. Представитель завода объяснил, что она представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta». Автомобиль получит три комплектации.

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