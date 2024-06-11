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09:42, 11 июня 2024Экономика

Банк России рассказал о темпах роста кредитования

Банк России: кредитование продолжает расти высокими темпами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России корпоративное кредитование в апреле выросло до 20,4 процента, в то время как в марте этот показатель равнялся 20,3 процента. Кроме того, ускорился рост необеспеченных кредитов — с 15 до 15,6 процента, сообщает Центробанк страны в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

Хотя в целом кредитование растет высокими темпами, темпы розничного опустились с 23,2 до 22,6 процента.

Регулятор подчеркнул, что, по предварительным данным, в апреле депозитные ставки продолжили расти, в том числе вследствие сигналов со стороны ЦБ относительно дальнейшей динамики ключевой ставки. В свою очередь высокий уровень ставок по депозитам позитивно сказался на привлекательности рублевых сбережений. Именно рублевые депозиты, как и прежде, вносят основной вклад в наращивание вложений со стороны населения.

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Кроме того, Банк России сообщил, что доходность по бумагам со сроком погашения через год выросла с 15,98 до 17,24 процента, а доходность корпоративных облигаций увеличилась до 17,3 процента.

Ранее зампред Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что ключевую ставку, если возникнет такая необходимость, могут резко повысить больше чем на 100 базисных пунктов. В списке аргументов за ужесточение денежно-кредитной политики — дефицит кадров как главное препятствие для роста производства.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что совет директоров регулятора 7 июня рассматривал вариант повышения ставки до 18 процентов. По ее словам, вероятность сценария, при котором потребуется такое повышение, выросла и очередной скачок ключевой ставки может случиться уже в июле 2024 года.

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