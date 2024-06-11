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09:13, 11 июня 2024Мир

Байден растерялся и замер во время танца в преддверии Дня освобождения рабов

Байден замер во время танцев на концерте в преддверии Дня освобождения рабов

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден растерялся и замер во время танца на концерте в преддверии Дня освобождения рабов. Об этом сообщает Daily Mail.

«Во время мероприятия в преддверии национального праздника, который состоится на следующей неделе, глава государства словно пережил короткое замыкание, пока остальные участники, включая вице-президента Камалу Харрис и второго джентльмена США Дага Эмхоффа, подпевали под зажигательную музыку», — пишет издание.

По данным издания, Байден бездвижно стоял до тех пор, пока Филониз Флойд, брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, не обратил внимание на состояние президента и не дотронулся до него, добившись ответа от Байдена.

Ранее американский лидер оговорился, когда рассказывал о помощи США Украине, и по ошибке заявил, что помощь от Вашингтона ждал Ирак.

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      Елизавета Мытарева
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