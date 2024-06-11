Белой дом анонсировал новые санкции против России

Белый дом объявит о новых санкциях против России в ближайшее время

В ближайшее время США объявят о новых санкциях против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю», — сказал он.

По словам Кирби, ограничения затронут организации, которые помогают Москве в закупке иностранной продукции. Представитель Белого дома заявил, что этим финансовым посредникам в итоге станет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу.

Ранее Кирби также заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня объявят о новых шагах по использованию российских активов для восстановления Украины.